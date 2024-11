Rafał Brzoska ogłasza nową usługę w InPost. "Czekaliście od lat"

InPost uruchamia międzynarodowe przesyłki między ośmioma krajami: Polską, Hiszpanią, Portugalią, Francją, Belgią, Holandią, Luksemburgiem oraz Włochami - poinformował na platformie X biznesmen.

InPost z nową usługą. Oto ile zapłacimy

"13 milionów naszych użytkowników aplikacji może teraz wysyłać paczki pomiędzy ośmioma krajami naszej sieci" - napisał Brzoska.

Jak nadać paczkę InPost za granicę? Trzeba wejść do aplikacji lub na stronę InPostu, wybrać kraj docelowy, potem rozmiar przesyłki, podać dane odbiorcy oraz nadawcy paczki i gotowe.

"Zaniesiesz paczkę do najbliższego Paczkomatu w Polsce, a wkrótce trafi ona do maszyny Paczkomat lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie czy Rzymie. Wasi bliscy z tych krajów mogą wysyłać paczki do Was" - wyjaśnia milioner.

Rafał Brzoska przekonuje, że nowa usługa ma "rewolucyjną cenę".

"Mała paczka do 25 kg to wydatek tylko 28,99 zł, a dla porównania, aby przesłać małą paczkę z Polski, na przykład do Francji poprzez DPD trzeba zapłacić 99 zł, a za pomocą DHL aż 114 zł! Gabaryt B w przesyłkach InPost to cena 49,99 zł, gdzie analogicznie w DPD 99 zł, a w DHL 125 zł" - wylicza prezes InPostu.

Ponad 24 tysiące paczkomatów w Polsce

- InPost zakłada w czwartym kwartale 2024 roku wzrost sprzedaży wolumenowo na rynkach międzynarodowych o 20 proc. rok do roku, czyli powyżej prognozowanego wzrostu rynku - poinformował ostatnio prezes Rafał Brzoska. Dodał, że październik w Polsce był bardzo mocny. - To znaczące pobicie rynku. My rośniemy, niezależne od tego, ile jeszcze firm ogłosi, że rozstawia swoje maszyny - stwierdził miliarder.

W trzecim kwartale 2024 roku Inpost w Polsce dostarczył 170 mln przesyłek, co oznacza wzrost rok do roku o 21 proc. Liczba paczkomatów w Polsce na koniec września sięgnęła 24 340, co daje wzrost rok do roku o 15 proc.

W połowie października InPost wzmocnił swoją pozycję na Wyspach. Spółka kupiła pozostałe 70 proc. udziałów w Menzies Distribution Limited za 60,4 mln funtów brytyjskich i tym samym przejęła pełną kontrolę nad operacjami logistycznymi Menzies Express i Newstrade.

