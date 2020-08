Recesja w Polsce. Emilewicz zabrała głos

Spadek PKB w drugim kwartale o 8,2 proc. rok do roku to mniej niż zakładaliśmy – oceniła w piątek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do danych GUS o PKB. - Kolejny miesiąc potwierdzamy, że radzimy sobie najlepiej w Unii Europejskiej - zaznaczyła.

