Rekordowa wygrana w Eurojackpot w Polsce. Skarbówka zgarnie pokaźny podatek

W środę udało nam się potwierdzić, że szczęśliwiec odebrał już gigantyczną wygraną. Gracz przyznał, że ufa swojemu szczęściu do gier, choć kiedy trzymał w ręku kupon wart ponad 193 mln zł, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Sprawdzał swoje liczby kilka razy w internecie, aby się upewnić.

Do ręki nie dostał jednak całej wygranej kwoty. Musi bowiem zapłacić podatek od wygranych. Tak jak w przypadku Lotto wynosi on 10 proc. To znaczy, że do skarbówki powędruje 19,3 miliona złotych.