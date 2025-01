Rekordowe wichury paraliżują Irlandię i Irlandię Północną. Setki tysięcy domów bez prądu

odwiedziłem kiedys Galway w jeden z tych dni kiedy chyba powinno sie chodzić poziomo. Czułem się jak Forrest Gump w Wietnamie, nie wiadomo było co skąd leci i jak się zachować.Schroniłem się w starym kamiennym kościele, gdzie była cisza i brak powiewu. Oni nie są niczym osłonięci przed Oceanem i pierwsi znienacka dostają cięgi od przyrody. My to jesteśmy ostrzegani co było dzień wcześniej w Niemczech lub dwa dni wcześniej w Holandii. U nas jak łajba się spóźni to najwyżej wyląduje na piasku/mieliźnie, a tam przeważają klify, czyli nie ma tak łatwo jak u nas.