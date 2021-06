Rekordowe wyniki w przemyśle. Indeks PMI zaskakuje

Indeks PMI wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. zanotowanych przed miesiącem - poinformowała firma Markit, która oblicza ten wskaźnik na podstawie odpowiedzi z ankiet wypełnianych przez kadry kierownicze firm produkcyjnych.

To już kolejny taki sygnał z polskiego przemysłu. Ostatnio Główny Urząd Statystyczny (GUS) informował o rekordowym rocznym wzroście produkcji w tym sektorze, który przekroczył 44 proc .

"Najnowszy odczyt pobił rekord z kwietnia 2004 (56,8), sygnalizując znaczącą poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym i wydłużając obecny trend zwyżkowy do 11 miesięcy. Wszystkie komponenty PMI wpłynęły pozytywnie na majowy odczyt głównego wskaźnika drugi miesiąc z rzędu. Największy wpływ na majowy PMI miały nowe zmówienia oraz produkcja, podnosząc go odpowiednio o 1,5 oraz 1,3 pkt. Wzrost miesiąc do miesiąca głównego indeksu o 3,5 pkt. był jednym z najwyższych wzrostów odnotowanych w historii badań" - czytamy w raporcie firmy Markit .