Resort zdrowia reformuje się w trakcie pandemii. "To była okazja do czystki"

– To była okazja do czystki. Odwołano kilkoro dyrektorów, powołano innych. Departamentom zmieniono zadania, ale ludzi nie poprzenosili. Dlatego nie wiemy, kto się teraz czym zajmuje – cytuje pracowników resortu "GW". I podaje kilka przykładów: kilka tygodni temu rano ukazało się nowe zarządzenie ministra o podziale kompetencji między członków kierownictwa resortu, a po południu już było nieaktualne. Bo w tym czasie doszło do zmiany wśród wiceministrów. - Minister Niedzielski na nową wiceminister od informatyzacji powołał Annę Goławską, dotychczas dyrektor generalną resortu - pisze "GW".