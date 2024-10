Rezerwy gospodarki Rosji są "praktycznie wyczerpane". Elity mają dość?

Stagnacja w rosyjskim biznesie

Jak podaje Onet, niepewność dotyka także rosyjski biznes, który stracił zachodnie rynki z powodu sankcji. "Przyjazne" państwa, jak Chiny czy Turcja, częściowo przestrzegają ograniczeń, co utrudnia powrót do normalności. - We wszystkim zaczyna dochodzić do stagnacji - dodaje rozmówca Meduzy.