Maksymalna prędkość ciągników do zmiany. Rząd zauważył problem

Co za bzdury do dawna ciągniki rolnicze jadą po drogach 50 km/h i ciągną do tego dwie do pełna załadowane ogromne przyczepy. Często jadę za takim ciągnikiem i patrzę jak rzuca przyczepami z pobocza po za środek jezdni, wyprzedzić traktor jest wyzwaniem. Trzeba zmienić przepisy żeby ciągniki rolnicze co np. pięć kilometrów zjeżdżały na pobocze i przepuszczały samochody.