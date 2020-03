Ropa. Goldman Sachs prognozuje, że trzeba będzie zmniejszyć wydobycie

Bank inwestycyjny Goldman Sachs przewiduje, że cena ropy Brent spadnie do 20 dolarów z baryłkę. Inne będą jeszcze tańsze. A to wszystko przez spadek popytu, który zmusi do zmniejszenia wydobycia surowca.

Podziel się Dodaj komentarz