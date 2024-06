Rosja ma kolejny kłopot. Kluczowy wskaźnik osiąga niebezpieczny poziom

Autorzy raportu informują, że od prawie roku tempo wzrostu cen w Rosji jest wyższe od celu inflacyjnego ustalonego przez Bank Centralny na poziomie 4 proc. Jak twierdzą, jest to wynik niedoborów pracowników spowodowanych masową emigracją i poborami do wojska. Skutkuje to dużym wzrostem wynagrodzeń, gdyż przedsiębiorcy starają się za wszelką cenę utrzymać wysoko wykwalifikowane kadry. W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnie wynagrodzenie wzrosło o 17,1 proc., co oznacza wysoki wynik także w ujęciu realnym.