Rosja przestawia gospodarkę na potrzeby wojska. Szykuje nowe przepisy

Projekt ustawy o zaopatrzeniu sił zbrojnych Rosji "podczas prowadzenia operacji kontrterrorystycznych i innych poza granicami Federacji Rosyjskiej" trafił już do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. W uzasadnieniu rząd podkreśla, że w warunkach "specjalnej operacji wojskowej" powstało "krótkoterminowe zwiększone zapotrzebowanie na remonty broni i techniki wojskowej oraz zaopatrzenie w środki techniki materiałowej" - pisze wyborcza.biz.

Gospodarka nastawiona pod wojsko

Co to oznacza w praktyce? Rosyjski rząd ma dostać specjalne uprawnienia w gospodarce. Z jego zlecenia firmy będą musiały wypełniać umowy na rzecz wojska. Jeżeli natomiast mają już takowe umowy, to władza będzie mogła zmienić ich warunki. Nawet tych zawartych na podstawie przetargów publicznych.