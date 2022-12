Rosja skutecznie omija sankcje. Oto najnowsze dowody

Od kwietnia do końca października do Rosji sprowadzono sprzęt komputerowy i podzespoły elektroniczne o łącznej wartości około 2,6 mld dolarów .

Tak Rosja omija sankcje

Niektórzy przedsiębiorcy z Rosji nawet nie ukrywają, że założyli za granicą firmy pośredniczące, które pomagają omijać sankcje i importować do kraju podzespoły objęte ograniczeniami. Przykładem jest spółka logistyczna Novelco z Moskwy, organizująca dla swoich klientów seminaria poświęcone "alternatywnym szlakom dostaw produktów". Prezes Novelco Grigorij Grigoriew wprost przyznał, że utworzył w Turcji filię przedsiębiorstwa pod nazwą Smart Trading Ltd, zajmującą się dostarczaniem do Rosji sprzętu elektronicznego z USA i krajów UE.