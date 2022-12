Rosyjska ambasada odgraża się USA. "Sankcje nie zmuszą nas do porzucenia kursu"

Ambasada Rosji w Stanach Zjednoczonych odniosła się do decyzji USA o nałożeniu sankcji na 24 firmy za "działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu lub zagranicznym interesom politycznym Stanów Zjednoczonych". 10 z nich to podmioty rosyjskie , w tym m.in. Ruselectronics, Milandre, Milur – pisze RIA Novosti.

Rosja nie zamierza zmienić kursu

Zdaniem rosyjskich dyplomatów takie decyzje potwierdzają, że sankcje są nieskuteczne, a także to, że "wyczerpują się instrumenty nacisku" na Moskwę. "Takie 'wybuchy' ze strony USA są daremne. Są one po prostu niezdolne do osiągnięcia pożądanego rezultatu – zmuszenia naszego kraju do porzucenia suwerennego kursu w polityce zagranicznej i ochrony interesów narodowych" – przekonuje rosyjska ambasada w USA.