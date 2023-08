Rozdźwięk w Trzeciej Drodze. Poszło o 500 plus

We wtorek na Campusie Polska w Olsztynie odbyła się we wtorek debata Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Obaj liderzy zapewniali, że nie podejmą się rozmów z Konfederacją w sprawie tworzenia rządu po wyborach, czy jakiejkolwiek innej współpracy.

Liderzy Trzeciej Drogi różnią się ws. 500 plus

W trakcie debaty liderzy Trzeciej Drogi zaprezentowali odmienne poglądy m.in. w kwestii świadczenia 500 Plus, które od 1 stycznia przyszłego roku zostanie podniesione z 500 zł do 800 zł.

Według Kosiniaka-Kamysza każdy rodzic "dla zabezpieczenia socjalnego powinien mieć zagwarantowane 500 zł, zaś ci, co pracują powinni otrzymywać 800 zł ".

Szymon Hołownia z kolei mówił, że "jest przeciwny waloryzacji 500 plus".

- Zamiast "rozrzucać" pieniądze, to lepiej te środki zainwestować w edukację. My mówimy, żeby 6 proc. PKB przeznaczyć na edukację – powiedział lider Polski 2050.

800 plus bez wniosku

Pod koniec czerwca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że zakład będzie przygotowany do zmian w programie 500 plus. - Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS - zaznaczyła prof. Uścińska.