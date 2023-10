Rozpoczęło się EFNI 2023. Ważna deklaracja dla Ukrainy

Ze specjalnym przekazem podczas ceremonii otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei wystąpiła Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

- Świat się zmienia, szybciej niż to przewidzieliśmy. Przez ostatnie lata przeżyliśmy kryzys i pandemię. Znaleźliśmy sposób, aby iść do przodu, odcięliśmy się od toksycznej energii Rosji. Staramy się teraz sprostać wyzwaniom klimatycznym - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Dodała, że Unia Europejska jest zorientowania na przyszłość i optymistycznie patrzy się na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej.

Negocjacje może rozpoczną się jeszcze w tym roku - powiedziała Roberta Metsola.

Dodała, że rozszerzenie UE będzie ogromnym wyzwaniem dla wspólnoty europejskiej.

- Zagraniczne inwestycje spadły Europie o 2/3. My zostajemy w tyle i musimy nadognić. Politycy muszą pomóc nam stać się konkurencyjnymi. Potrzebujemy wsparcia polityków nie tylko na szczeblu krajowym - mówił Fredrik Person z Business Europe, największej organizacji reprezentującej europejskie firmy. Dodał, że na ułatwieniu życia biznesowi wszyscy skorzystają.

Dokąd zmierza świat?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci podczas panelu otwarcia.

- To z czym Europa ma największy problem to, aby zrozumieć, że świat nie będzie zorganizowany tak jakby nam pasowało. Europa przyzwyczaiła się, że to ona nadaje temu światu tempo. A tymczasem następuje zmiana układu sił - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

- W tym gronie poszerzającym się będą interesy, mentalność, kultura, które mogą bardzo daleko odbiegać od tego, co my reprezentujemy - dodała.

- Położyliśmy nakrywkę na garnek, ale to wszystko się cały czas gotuje i może wybuchnąć. Największy problem, jaki ja widzę, to zdolność demokracji do odzyskania swojego seksapilu. To cały problem Zachodu i Unii Europejskiej - dodał prof. Jan Zielonka, prawnik i ekspert ds. europejskich Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego zwrócił także uwagę na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.

Piotr Voelkel, założyciel grupy kapitałowej VOX mówił, że konieczna jest zmiana filozofii, według niego należy patrzeć na konsumpcje inaczej. - Należy odejść od tego, że wiecznie zwiększamy produkcję i sprzedaż - pwiedział przedsiębiorca i podał jako przykład własną branżę.

- To jest absourdalne, żeby produkować meble na dwa, trzy sezony i potem je wyrzucać na śmietnik - mówił przedsiębiorca, opowiadając o pogoni za modą i trendami.

ENFI 2023. Polska i jej rola w Europie

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, która potrwa do piątku, 13 października będzie przyszłość polityczna i ekonomiczna Europy i Polski,

XII edycja EFNI składa się z ponad 40 paneli w ramach sześciu ścieżek tematycznych: Europa na globalnych rynkach, Cyfrowa transformacja Europy, Zielona zmiana Europy, Przyszłość Europy, Europa otwarta i różnorodna oraz Polska przed wyborami. Kongres co roku przyciąga nie tylko ludzi biznesu i polityków, ale także samorządowców, ludzi kultury, czy ekspertów.

Uczestnicy EFNI będą dyskutować m.in. o OZE, zielonej transformacji, sztucznej inteligencji oraz jej wpływie na handel. Będą także dyskusje na temat roli kobiet oraz możliwych scenariuszach po wyborach parlamentarnych.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski podczas ceremonii otwarcia zapowiedział, że na EFNI zostaną przeprowadzone prawybory. - Wynik zostanie podany w piątek wieczór - powiedział prezydent Sopotu.

Organizatorem ENFI jest Konfederacji Lewiatan.

