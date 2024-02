Rozsypane zboże. Ukraina: Polska powinna zapłacić odszkodowanie

W wypowiedzi dla telewizji publicznej Wysocki powiedział, że szkody dla mienia prywatnego "są w sposób oczywisty wykroczeniem". Dodał następnie, że odszkodowanie powinien wypłacić sprawca szkód, przy czym jest to możliwe tylko po odpowiednim postępowaniu sądowym, albo też jako dobrowolne zadośćuczynienie.

Ukraina liczy na pokrycie szkód przez Polaków

Przekonywał, że jest to powszechną praktyką w państwach demokratycznych i że "jeśli taki fakt zaistniał, to jest naturalne, że odszkodowanie powinna zapewnić ta strona, która jest winna".

Wicepremier infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow oświadczył w niedzielę, że w Polsce zniszczono 160 ton ukraińskiego zboża. Określił to jako "wandalizm" i wezwał władze polskie do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.