Ruch bezwizowy. Nie każdy wjedzie do USA

Zniesienie wiz do USA nie oznacza, że każdy chętny wjedzie do Stanów. Lista obostrzeń jest długa i warto ją poznać, by kilkanaście godzin po wyjściu z samolotu nie wsiadać do niego, w obstawie urzędników migracyjnych, ponownie. Tym razem w kierunku Polski.

