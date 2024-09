Rusza kluczowy program pod kolej dla CPK. Właściciele sprzedają swoje domy

m-53 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"CPK to jest polityczny pomysł i w wielu wymiarach chory pomysł. Po wyborach, zweryfikujemy ten projekt. To, co jest charakterystyczne, ta inwestycja w ogóle nie ruszyła. Moim zdaniem dobrze, bo to umożliwi jej zablokowanie" Wypowiedź Tuska Brzezinach w czasie kampanii wyborczej. Zwracam uwagę na ostatnie słowa UMOŻLIWI TO JEJ ZABLOKOWANIE