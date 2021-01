Rynek pracy jeszcze się broni. Negatywne skutki COVID-19 ujawnią się w drugim półroczu

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), wyliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), w styczniu zaliczył spadek o 1,5 pkt. Indeks ten, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w długim horyzoncie czasu porusza się w takich samych kierunkach co stopa bezrobocia.

Czy więc oznacza to poprawę sytuacji na rynku pracy? Jest to drugi miesiąc z rzędu, kiedy odnotowano spadek wartości wskaźnika, przy czym - jak podkreślają jego twórcy - zmiany te należy interpretować jako korektę dużego skokowego wzrostu z listopada.

"Przedłużający się okres obowiązujących ograniczeń działalności gospodarczej, ograniczony czas programów chroniących miejsca pracy oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku wyższych cen energii i wyższego wynagrodzenia minimalnego, mogą wielu pracodawców zmusić do redukcji etatów. Skutki tych uwarunkowań ujawnić się mogą z pewnym opóźnieniem w drugiej połowie tego roku" - prognozują eksperci.

BIEC przypomina, że stopa bezrobocia rejestrowanego po sześciu miesiącach stabilizacji, wzrosła w grudniu w porównaniu do listopada o 0,1 pkt. proc. do poziomu 6,2 proc.

"Utrzymywane obostrzenia epidemiologiczne dotykają coraz większej liczby przedsiębiorstw. Program szczepień, choć daje pewną nadzieję, postępuje zbyt wolno by można było rozważać istotne kroki w kierunku luzowania obostrzeń. Efekty tego widać nie tylko w coraz większym oporze ze strony przedsiębiorców, ale również w dość negatywnych prognozach zarówno w odniesieniu do ogólnego stanu gospodarki, jak i tych dotyczących zmian wielkości zatrudnienia" - czytamy.

W grupie przedsiębiorstw małych zatrudniających do 49 pracowników nadal utrzymuje się znacząca przewaga firm deklarujących zwolnienia pracowników.

"Wydaje się jednak, że nadal przeważa nastawienie do >>chomikowania<< siły roboczej, czyli niezwalniania pracowników, pomimo nie najlepszej sytuacji gospodarczej" - ocenia BIEC.

Eksperci zwracają uwagę, że z punktu widzenia rozwoju sytuacji na rynku pracy interesujące jest, jak ponad 30-procentowy wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych wpłynie na podstawowe relacje na rynku pracy a zwłaszcza wielkość bezrobocia. Sugerują, że zmiana taka może przyczynić się do łatwiejszego podejmowania decyzji o zwolnieniach pracowników.

Ponadto np. napływ do bezrobocia oraz odpływ z bezrobocia do zatrudnienia utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Pozytywna informacja płynie z danych dotyczących liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach. W grudniu liczba nowych wakatów zwiększyła się o około 33 proc. i był to już czwarty wzrostowy miesiąc z rzędu.