Rząd bierze się za e-papierosy. Oto szczegóły zmian

W porządku obrad jest m.in. projekt resortu zdrowia nowelizujący ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadza on zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18 lat bez względu na to, czy dany produkt ma, czy też nie ma w swoim składzie nikotyny.

Sprzedaż e-papierosów. Rząd szykuje wielką zmianę

Projekt zakazuje też palenia wyrobów beztytoniowych w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych, na terenie szkół i placów zabaw dla dzieci.

Ponadto propozycja Ministerstwa Zdrowia da prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych prawo do żądania od producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych przeprowadzenia dodatkowych badań lub przekazania dodatkowych informacji, co ma pozwolić na bardziej kompleksową ocenę wyrobów, które są wprowadzane do obrotu. Zmiana wynika z obowiązku wdrożenia unijnych przepisów.

Rząd ma się też zająć przygotowanym przez resort finansów projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on objęcie podatkiem akcyzowym nowych kategorii wyrobów: wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy, urządzeń wielofunkcyjnych i części do nich, saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Projekt rozszerza też definicję wyrobów nowatorskich o wyroby beztytoniowe, co spowoduje, że również one będą podlegać akcyzie.

Ponadto propozycja MF podnosi akcyzę na płyn zawarty w jednorazowych e-papierosach. Uzupełnia też katalog wyrobów akcyzowych, wobec których następuje wykonanie orzeczenia sądu o ich przepadku poprzez ich zniszczenie o urządzenia do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i urządzenia wielofunkcyjne), zestawy części do urządzeń do waporyzacji, saszetki nikotynowe, inne wyroby nikotynowe oraz jednorazowe e-papierosy.

