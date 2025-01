Koniec z jednorazówkami. Pierwszy kraju UE z zakazem sprzedaży

W Belgii od 1 stycznia obowiązuje zakazuje sprzedaży jednorazowych e-papierosów, co jest pierwszym takim krokiem w Europie. Zakaz obejmuje także palenie w miejscach publicznych, jak obiekty sportowe i place zabaw. Minister zdrowia Frank Vandenbroucke podkreśla, że decyzja wynika z troski o zdrowie i środowisko. Informację podał serwis podaje Onet.

Minister Vandenbroucke wzywa Komisję Europejską do aktualizacji przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych. Belgia nie jest osamotniona w swoich działaniach. Australia ograniczyła sprzedaż e-papierosów do aptek, a Wielka Brytania planuje zakaz jednorazowych waporyzatorów od czerwca 2025 r. W czerwcu 12 państw UE, w tym Francja i Niemcy, wezwało do reform w zakresie palenia tytoniu. - czytamy.