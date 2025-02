Rząd chce pomóc polskim firmom na arenie światowej. Oto założenia "Polityki Promocji Gospodarczej Polski"

zgłoś do moderacji

Myslenie rodem z krajow socrealu. Napiszemy ustawe i sie zisci. 1. Paih nie ma doswiadczenia i wsparcia. 2. Trade.gov - modernizacja kojarzy mi sie z tym, ze cos zapozoruja i znajomy krolika wystawi gruba fakture. 3. Znow beda doplacac do szkolen ktorych nikt nie potrzebuje. Pytanie, co zrobic? 1. Zwolnic z oplat patenty. Niech Polacy maja bezplatna ochrone swoich praw. 2. Dac bezplatne wsparcie celne. 3. Duze zamowienia eksportowe biora na siebie duze firmy a rzad porecza kredyty ale podwykonawcami moga byc tylko polskie podmioty. To poerwsze 3 z brzegu pomysly realnego wsparcia a nie pisania glupot i markowania pomocy.