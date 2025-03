Rząd chce uratować kluczową reformę. Ekspert ocenia skutki

Rząd chce pójść na rękę osobom, które planują zakup lub sprzedaż nieruchomości. Resort infrastruktury planuje wydłużyć termin obowiązywania dotychczasowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 30 czerwca 2026 r.

Projektowane zmiany mają szczególnie pomóc tym jednostkom samorządowym, które napotkały komplikacje podczas uzgodnień z odpowiednimi organami i instytucjami. Ministerstwo wyraźnie podkreśla ten aspekt w przygotowanej ocenie skutków regulacji. Problematyczne okazały się również konsultacje społeczne, podczas których niektóre gminy otrzymały znaczną liczbę uwag do projektowanych planów ogólnych, co wymaga dodatkowego czasu na ich rzetelną analizę.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl w komentarzu dla money.pl potwierdza, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku, wprowadziła istotne zmiany w procedurze przekształcania gruntów rolnych na budowlane. - Polegają one na wyraźnym zaostrzeniu zasad dotyczących odrolnienia gruntów rolnych klas I-III położonych poza granicami miast - mówi.

Co zmieniły przyjęte dwa lata temu przepisy? - Przed nowelizacją możliwe było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla takich gruntów na uproszczonych zasadach, bez konieczności uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy wymagają jednak określenia tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy, co jest warunkiem do przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze bez wspomnianej zgody - wskazuje.