Rząd podnosi limity zamrożonych cen prądu. Nie wszyscy skorzystają z tarczy

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSM RP) wystąpił z oficjalnym apelem do rządu oraz Sejmu o uwzględnienie w nowych przepisach podnoszących limity zużycia prądu po urzędowych cenach dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które kupowały go z gwarancją stałej ceny . Podmioty takie są wykluczone z ochrony rządowych tarcz.

Jak przyznają spółdzielcy, spółdzielnie mieszkaniowe zawierały w przeszłości umowy na dostawy prądu do oświetlania części wspólnych po stałej cenie. Taka oferta była korzystniejsza niż ceny taryfowe u operatorów zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Równi i równiejsi wobec prawa

Nowe limity z gwarancją niższej ceny

Zgodnie z przepisami, zamrożenie obowiązuje do określonych limitów rocznego zużycia: 2 megawatogodzin (MWh) rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po zmianie przepisów, dla "zwykłych" gospodarstw limit zużycia wzrośnie do 3 tys. kWh, a dla rodzin z osobą niepełnosprawną – do 3,6 tys. kWh. Dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny będzie to 4 tys. kWh.