Rzecznik Finansowy wybrany. Bohdan Pretkiel zastąpi Mariusza Goleckiego

Rzecznik Finansowy. Co należy do jego zadań?

- Po pierwsze, Rzecznik Finansowy pomaga w sytuacji, w której nie zostały pozytywnie rozpatrzone reklamacje w związku z działalnością banków czy ubezpieczycieli. Po drugie, jeżeli do takich sytuacji dochodzi, to wtedy interweniuje. To postępowanie interwencyjne może przyjąć trzy formy. Możemy skierować spór na drogę mediacji, wyposażyć klienta w istotny pogląd, jeżeli chce on udać się do sądu. Wreszcie możemy go także wspierać, składając pozwy w jego imieniu - mówił w ubiegłym roku w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki.