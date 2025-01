Są pełne dane. Wiadomo, co z inflacją

Najsilniejsze wzrosty w obszarze mieszkalnictwa i usług

Spadki cen w transporcie i odzieży

Inflacja wciąż powyżej celu

"Duże BUM!"

"GUS zrewidował odczyt inflacji w grudniu do 4,7 proc. r/r – to 0,1 pkt. mniej niż wskazywały wstępne szacunki i taki sam poziom jak w listopadzie. Szacujemy, że inflacja bazowa wyniosła ok. 4,0 proc. r/r – oznacza to pierwszy od ponad roku spadek w ujęciu m/m" - piszą z kolei eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.