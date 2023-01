Są powody do optymizmu. GUS o koniunkturze gospodarczej w styczniu

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023. Nowe dane GUS

INFORMACJA I KOMUNIKACJA: w styczniu 2023 wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 10,2 - wyższym od sygnalizowanego w grudniu ub.r. (plus 8,0).

FINANSE I UBEZPIECZENIA: wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w styczniu br. na poziomie plus 11,7 - wyższym od notowanego przed miesiącem (plus 9,9).

O czym mówi koniunktura gospodarcza?

Koniunktura gospodarcza to dynamika aktywności gospodarczej, która przejawia się w zmianach podstawowych wskaźników makroekonomicznych. To one określają to, w jakiej kondycji jest gospodarka. Do najważniejszych należy: PKB, PNB, konsumpcja, produkcja przemysłowa, wskaźnik inflacji czy bezrobocia. Koniunktura odzwierciedla cykliczne procesy gospodarcze i wzajemne relacje zachodzące pomiędzy zmianami, które dokonują się we wszystkich sektorach gospodarki.