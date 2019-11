Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy smog narusza dobra osobiste

Od czterech lat rybniczanin Oliwer Palarz próbuje udowodnić przed sądem, że wieloletnie zaniedbania rządu i samorządu doprowadziły do złej jakości powietrza w mieście, co bezpośrednio przekłada się na jego zdrowie oraz jakość życia. Bo gdy normy stężenia pyłów w Rybniku są bardzo wysokie, nie należy wychodzić z dziećmi z domu, a uprawianie sportu na świeżym powietrzu przynosi więcej szkody niż pożytku.

W maju 2018 r. Sąd Rejonowy w Rybniku przyznał, że powietrze w mieście jest często zanieczyszczone. Mimo to uznał, że w tym przypadku nie można mówić o naruszeniu dobra osobistego w postaci zdrowia. A prawa do życia w czystym środowisku w ogóle nie uznał za dobro osobiste.

Co więcej – w ocenie sądu – z Rybnika można się wyprowadzić, więc prawo do swobodnego przemieszczania też nie zostało naruszone – informuje Gazeta Wyborcza.

Palarz odwołał się od tego wyroku. W czwartek odbyła się rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Do procesu włączył się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który uznał, że mężczyzna dowiódł, iż fatalny stan powietrza godzi w jego prawa.

Obejrzyj: Jerzy Stuhr wygrał proces o smog. Minister: to chęć zaistnienia

Sąd w Gliwicach nie podjął żadnej decyzji, gdyż uznał, że pytanie w tej sprawie należy skierować do Sądu Najwyższego. Niektórzy rozmówcy "Gazety" mówią wprost – to unik sadu, gra na czas, niechęć do podejmowania decyzji w trudnej sprawie. Sąd mógł pójść torem myślenia warszawskiego sądu, który uznał racje trojga skarżących skarb państwa –Grażyna Wolszczak, Jerzy Stuhr i Mariusz Szczygieł.