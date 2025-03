Santander: zielona transformacja pozwoli polskim MŚP uzyskać przewagę konkurencyjną

Realizacja projektów energetycznych niezbędnych do dekarbonizacji gospodarki, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040), pochłonie środki na poziomie 1,6 biliona złotych. Eksperci Santander Bank Polska wskazują, że wymóg wprowadzenia proekologicznych zmian nie ogranicza się już tylko do dużych firm, ale również dominujących w naszym kraju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dane GUS za 2024 r. pokazują, że w Polsce działa blisko 43,5 tys. firm z sektora MŚP. Są one pracodawcami dla ponad 2,1 mln osób, a ich wygenerowane przychody to ponad 1,1 bln zł.

W opinii Lecha Gałkowskiego, członka zarządu Santander Bank Polska kierującego Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, regulacje związane z raportowaniem ESG sprawiają, że duże firmy pilnują, aby ich dostawcy realizowali cele zrównoważonego rozwoju.

"Inwestycje w technologie przyjazne środowisku nie tylko poprawią konkurencyjność, ale także zminimalizują ryzyko związane z regulacjami klimatycznymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa zaczynają to rozumieć i aktywnie wdrażają zmiany, choć jeszcze nie wszystkie rozumieją sens inwestycji w zieloną transformację. Nasze badania pokazują, że zaledwie jedna trzecia właścicieli firm z sektora MŚP zamierza realizować cele związane z dekarbonizacją" - mówi Lech Gałkowski.

Dane Narodowego Banku Polskiego pokazują, że sektor MŚP w Polsce wciąż jeszcze podchodzi do zielonej transformacji bardzo ostrożnie. Nadal z energii odnawialnej nie korzysta 70 proc. badanych firm, a blisko 60 proc. nie zmienia i nie planuje zmieniać swojego miksu energetycznego.

"Zielona transformacja to nie tylko hasło i ideologia, tylko faktyczne działania, które pozwalają na oszczędności, zdobywanie nowych rynków i wdrażanie innowacyjnych technologii. Opracowaliśmy ten raport, aby firmy w taki sposób myślały o zielonej transformacji, bo będzie to element wzrostu całej gospodarki w Polsce" - podkreśla Bartosz Toczony, dyrektor Departamentu Strategii w Santander Bank Polska.

Raport "Zielona transformacja a MŚP - jak uzyskać przewagę konkurencyjną?" zawiera m.in. praktyczne wskazówki dla firm, jak wdrażać zrównoważone działania, np. termomodernizację budynków, zakup energooszczędnych maszyn czy recykling odpadów. Raport omawia także studia przypadków firm z branży spożywczej, motoryzacyjnej czy tworzyw sztucznych, pokazując na ich przykładzie strategie i narzędzia, pomocne w tworzeniu produktów i usług.

Santander Bank Polska oferuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe i doradcze, które pozwoli firmom na płynne przejście przez proces zielonej transformacji. Udostępnia też bezpłatne narzędzia, m.in. kalkulator śladu węglowego, dzięki któremu firma może oszacować i wygenerować raport emisyjności.

"Platforma >>Nowa Energia<<, którą Santander uruchomił w zeszłym roku, z jednej strony pokazuje aspekty regulacyjne, z drugiej pozwala każdemu klientowi z sektora MŚP policzyć np. jaką oszczędność kosztową miałby, wdrażając rozwiązania, które obniżają zużycie energii" - dodaje ekspert.

W opinii ekspertów niechęć przedsiębiorców do zielonej transformacji wynika również ze stale zmieniających się unijnych przepisów oraz norm dotyczących emisyjności.

"Mówi się, że USA to jest innowacyjność, Chiny to wolumen i produkcja, a Unia to regulacje - a właściwie chaos regulacyjny. Dlatego istotne jest dla nas to, żeby pokazać naszym klientom, ale też całemu rynkowi, jak kwestie zielonej transformacji wyglądają w praktyce" - zaznacza Agata Dondziak, menadżerka ds. ESG w Santander Bank Polska i zarazem współautorka raportu "Zielona transformacja a MŚP - jak uzyskać przewagę konkurencyjną?".

Ekspertka podkreśla, że wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju nie musi być przykrą koniecznością, wynikającą z regulacji, ale może stać się realną wartością dodaną dla biznesu. Tyle, że należy podchodzić do tych zmian jak do strategicznego kierunku, który może przynieść przedsiębiorstwu trwały rozwój, zwiększyć efektywność operacyjną, otworzyć nowe rynki i wzmocnić reputację firmy. A to może być wieloletni proces.

Raport zawiera praktyczne wskazówki, jak przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrożyć zrównoważone działania w swoim biznesie. Omawia strategie i narzędzia pomagające w tworzeniu produktów oraz usług, a także bada konkretne przypadki firm z branży spożywczej, motoryzacyjnej czy tworzyw sztucznych, które dokonały transformacji m.in. poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków, zakup energooszczędnych maszyn czy recykling odpadów.

Anna Grygiel-Tomaszewska, dyrektorka w Zespole Corporate ESG, Climate and Nature w KPMG w Polsce i współautorka raportu wskazuje, że MŚP stanowią ok. 50 proc. wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Jednocześnie uczestniczą w rozległych łańcuchach wartości przedsiębiorstw, które są zarejestrowane i działają na terenie UE, a czasem także globalnych koncernów.

"Ich klienci albo dostawcy kapitału będą oczekiwali pewnych dostosowań - i to jest pierwszy sygnał do tego, żeby zacząć myśleć w zaawansowany sposób o zrównoważonym rozwoju. Przedsiębiorstwa, aby były w stanie realnie szacować swoje zapotrzebowanie na zielone inwestycje, potrzebują poprowadzenia w instytucjach finansowych. Banki uczą pewnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, przekazują te wymogi małym i średnim przedsiębiorcom, wskazując, jakie obszary wymagają transformacji" - zaznacza ekspertka.

Raport "Zielona transformacja a MŚP - jak uzyskać przewagę konkurencyjną?", opracowany przez Santander Bank Polska wespół z KPMG - globalną firmę audytowo-konsultingową, jest dostępny po linkiem: https://www.santander.pl/lp/zielona-transformacja

