SAP Story: Energizer wykorzystuje RISE with SAP do cyfrowej transformacji finansów

Jak wynika z danych Harvard Business Review , 83% menedżerów twierdzi, że chmura jest kluczowa dla przyszłej strategii i rozwoju ich organizacji. Z drugiej strony, specjaliści ds. finansów coraz częściej wcielają się w bardziej strategiczne role w swoich organizacjach - partnerów biznesowych czy architektów biznesu. Chmura, postrzegana jako strategiczna infrastruktura, to szansa na usprawnienie wielu procesów finansowych, która pozwoli CFO realizować nowe, dostosowane do potrzeb współczesnego biznesu, zadania.

Jedną z firm, która postanowiła tę szansę wykorzystać jest Energizer. Przedsiębiorstwo jest wiodącym producentem baterii. To właśnie Energizer w 1896 zaprezentował światu pierwszą baterię do konsumenckiego użytku. Organizacja działa w 160 krajach na całym świecie, dostarczając poza bateriami szereg innych produktów, w tym rozwiązania oświetleniowe i dla branży automotive. Energizer korzysta z rodziny rozwiązań RISE with SAP opartych na chmurze, aby w elastyczny i dopasowany do potrzeb organizacji sposób wdrożyć SAP S/4HANA dla finansów.