Skandaliczne ogłoszenie w Gdyni. Jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

– To kwestia sprawdzenia działalności firmy – powiedział money.pl Sławomir Pytlik, nadinspektor pracy w gdyńskim oddziale Państwowej Inspekcji Pracy.

To efekt wpisu tej smażalni na facebooku, która poinformowała w nim, że poszukuje kucharza ( więcej o sprawie przeczytasz tutaj ). Warunkiem zatrudnienia miało być posiadanie wyłącznie polskiego obywatelstwa. "Uwaga. Zero Ukraińców czy innych podobnych" – napisano w komunikacie. W komentarzu firma dodała, że "klientów szanuje, podludzi - nie".

Sprawę nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Zgłosił on również sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Gdyński oddział wysłał już inspektorów do smażalni, którzy teraz sprawdzą poprawność funkcjonowania firmy.