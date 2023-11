Skandaliczne słowa skrajnie prawicowego izraelskiego ministra. Bomba atomowa "opcją"

Skandaliczne słowa izraelskiego ministra

Podczas wywiadu, dziennikarz zadał mu pytanie, czy Izrael powinien zdecydować się na użycie broni nuklearnej w Strefie Gazy, co skutkowałoby śmiercią wszystkich tam mieszkających ludzi. Na to Elijahu odpowiedział, że jest to jedna z opcji, które można rozważyć.