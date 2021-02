Słowacja zamyka przejścia graniczne z Polską. Możesz jechać przez Czechy, ale czeka cię kwarantanna i testy

- Do tej pory nie odnotowaliśmy, aby wprowadzone dziś na Słowacji ograniczenia dla podróżnych, skutkowały utrudnieniami na polsko-słowackim odcinku granicy - mówi money.pl Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Słowacy zamykają ruch na niektórych swoich granicach, w tym 10 z Polską, by wzmocnić kontrolę na innych kierunkach. Ostrzej mają być kontrolowane przejścia z Czechami, Węgrami i Austrią. Decyzja Bratysławy nie oznacza, że powrócą kontrole graniczne. Jak podkreślają władze Słowacji, do tego potrzebna byłaby zgoda Komisji Europejskiej.

To jednak też nie będzie takie proste. Jeszce do środy podróżni z Polski potrzebują do podniesienia słowackich szlabanów negatywnego wyniku testu PCR. Warto jednak pamiętać, że od północy w środę wejdą w życie nowe zasady.