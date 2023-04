Śmigłowiec będzie szukał złóż rudy żelaza. Suwalszczyzna na oku Europy

Badania będą prowadzone z powietrza

Część prac ma się odbyć ze śmigłowca, przelatującego ze sprzętem badawczym zawieszonym 30 metrów nad ziemią. Ma to potrwać od 6 do12 dni pomiarowych. Dodatkowo prowadzone będą badania naziemne elektromagnetyczne, polegające na rozłożeniu specjalnych urządzeń pomiarowych na polach. Wytyczony obszar badań to 200 km kwadratowych.

Suwalskie złoża rudy

Suwalskie złoża to wanadonośne rudy tytanomagnetytowe. Charakteryzują się dużą głębokością występowania od 850 do 2300 metrów pod ziemią oraz skomplikowaną budową ze zróżnicowaną zawartością składników użytecznych. Ze względu na głębokość występowania i problemy z technologią przeróbki rudy, złoża suwalskie zaliczono w przeszłości do pozabilansowych.