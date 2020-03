Solidarność i ZPP zawiesiły udział w Radzie Dialogu Społecznego ze względu na przeszłość jej przewodniczącego

- My uważany, że szczególnie dotyczy to związku zawodowego Solidarność, który zawsze w tych sprawach był pryncypialny od samego początku istnienia. Każdy z nas, kandydując na funkcje związkowe musiał poddać się autolustracji. Dlatego nie wyobrażam sobie, że będziemy współpracować z osobą, która była tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego. To dla nas sytuacja anormalna - podkreślił Duda.