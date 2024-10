Sowita podwyżka dla Glapińskiego. Jest głos z RPP. "Bank ma kolejny rok kolosalną stratę"

Kto to jest "członiki RPP" Swoją drogą ta "członiki" powinna się zająć pisaniem żartobliwych tekstów bo to co przeczytałem to trudno uznać za poważne odniesienie się do sprawy. Przywoływanie straty NBP to prymitywna manipulacja. Złoty się umacnia, jest strata bowiem zasoby walutowe przeliczone na złote są mniejsze.