Specjalna nagroda dla nauczycieli niższa od oczekiwanej. Nietypowy powód

Najpóźniej do 14 października nauczyciele mają zobaczyć na swoich kontach nagrodę specjalną z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Pieniądze na ten cel parlament zabezpieczył w nowelizacji tzw. ustawy budżetowej na 2023 r.

Samorządy alarmują

Zgodnie z jej zapisami do nauczycieli powinna trafić kwota brutto w wysokości 1125 zł. "Na rękę" zatem dawałoby to niecałe 900 zł. Problem w tym, że nie ma pewności, o jaką kwotę brutto chodziło rządzącym – pisze portalsamorzadowy.pl.

Wspomniana wyżej kwota netto w wysokości ok. 900 zł jest bowiem kwotą dla pracownika. Inaczej natomiast wygląda ona z punktu widzenia pracodawcy . Aby nauczyciele otrzymali niecałe 900 zł, samorządy i organy prowadzące musiałyby otrzymać kwotę 1355,41 zł brutto na każdego nauczyciela, która jednak nie jest zapisana w ustawie.

Jeżeli natomiast trafi do nich kwota 1125 zł brutto, to i wypłaty na konta nauczycieli będą niższe. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez portalsamorzadowy.pl wyniosą one niecałe 755 zł.