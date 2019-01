gospodarka oprac. Jacek Bereźnicki 7 godzin temu

Spór w Teatrze Polskim. Cezary Morawski nie oddaje pieniędzy, chce więcej

Były już dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu nie wypełnia zaleceń NIK wzywających go do zwrotu dopłat do wynajmu apartamentu. Morawski wciąż zarabia 8 tys. zł miesięcznie i domaga się wypłat dodatkowych honorariów.

