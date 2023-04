"Sprawdzimy każdy transport żywności, w tym drób i jaja". Polska bierze się za import z Ukrainy

Każdy transport żywności, który wjeżdża do Polski, będzie badany – zapowiedział Robert Telus. Minister rolnictwa podkreślił, że weryfikowane będzie nie tylko, produkty spełniają polskie normy, lecz także to, jaki będą mieć wpływ na rynek rolny i gospodarkę. Dotyczy to m.in. mięsa drobiowego i jaj.