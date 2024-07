Sprzedaż detaliczna w czerwcu niższa od oczekiwań. Niemrawe tempo ożywienia

Analitycy ING w swoim komentarzu odwołują się do najnowszych danych GUS. Zgodnie z nimi sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 4,4 proc.r/r (konsensus zakładał wzrost o 5,3 proc., a eksperci ING o 5,1 proc.) po wzroście o 5,0 proc.r/r w maju". Jak podkreślają autorzy analizy, "dane oczyszczone w wpływu czynników sezonowych wskazują na wzrost sprzedaży o 1,5 proc. miesiąc do miesiąca". Eksperci podkreślają, że wyniki te są niższe od wcześniejszych prognoz, co może sugerować pewne spowolnienie w tempie wzrostu konsumpcji.