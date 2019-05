Sprzedaż detaliczna wystrzeliła. Najszybszy wzrost od siedmiu lat

Święta w tym roku były obfite. Wskazują na to dane GUS o sprzedaży detalicznej . W kwietniu wydaliśmy w sklepach o aż 13,6 proc. więcej niż rok temu. Tak wysokiego wzrostu nie było od lutego 2012.

Trzeba jednak wziąć poprawkę na przesunięcie zakupów świątecznych w tym roku na kwiecień z marca w roku ubiegłym. To dlatego statystyki marca nie były rewelacyjne. By stwierdzić, czy dane są dobre, czy słabe trzeba porównać z prognozami analityków. I ci okazało się, że mocno niedocenili dynamiki naszych zakupów. Szacowali, że wzrosną, ale o "zaledwie" 8,6 proc. Jak widać różnica między rzeczywistością, a prognozami jest olbrzymia.

Gdy odfiltrować wzrost cen to sprzedaż rosła o 11,9 proc. rok do roku. To i tak bardzo wysoki wskaźnik.