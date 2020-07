Stadnina w Janowie w przeddzień czempionatu. Organizatorzy zapowiadają... rekord

Prezentowane konie należą do 40 właścicieli, w większości z prywatnych hodowli. Jak poinformował prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Chalimoniuk, 42. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi odbędzie się w stadninie w Janowie Podlaskim w dniach 7-9 sierpnia.

Najsłynniejszą aukcję koni "Pride of Poland" zaplanowano na 9 sierpnia. Dzień później odbędzie się aukcja "Summer Arabian Horse Sail". Co się zmienia w założeniach imprezy w związku z pandemią?

- Aukcja w tym roku jest troszeczkę dodatkiem. Te ograniczenia, które wynikają z pandemii na całym świecie, one spowodują, że ona będzie na pewno inna niż wszystkie poprzednie - powiedział Chalimoniuk cytowany przez PAP.

Stadnina od 2010 do 2014 roku włącznie zarabiała, wykazywała zysk. Były to sumy od 60 do ponad 413 tysięcy złotych. W 2015 roku odnotowała 3,2 miliona. Jednak w 2018 roku miała 3,2 mln złotych straty, w 2017 była 1,6 mln zł pod kreską.