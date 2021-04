Stany Zjednoczone wygrają na pandemii. Ekspert tłumaczy

Kraje, w których szczepienia idą sprawnie, mogą wygrać gospodarczy wyścig o powrót do normalności. - Oni otworzą się wcześniej, to na pewno. Szybciej wrócą na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego. Natomiast w przypadku porównań Stanów Zjednoczonych i strefy euro ważniejsza jest polityka fiskalna - powiedział w programie "Money. To się liczy" Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. - Stany Zjednoczone robią coś, na co żaden inny kraj się nie zdecydował. Stymulują kraj fiskalnie w skali, jakiej 10 lat temu żaden ekonomista by nie zaproponował, bo było to zbyt odważne i ryzykowne. Mamy tu pakiety fiskalne rzędu 5-10 pkt. proc., które są tam seryjnie wrzucane. Europa tego nie robi, a mogłaby. Tu jest otwarte pytanie, dlaczego europejskie elity mają taką awersję do ryzyka - dodał.