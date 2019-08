Strajk nauczycieli. Minister edukacji: - Związkowcy boją się, że strajk nie zyska poparcia

W poniedziałek zbiera się prezydium ZNP. Nauczyciele będą decydować o formie protestu. - To pokazuje, że władze związku same nie wiedzą, jak nauczyciele podchodzą do strajku i czy uda się ich zmotywować do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji strajkowej - mówił w Sygnałach Dnia w radiowej "Jedynce" minister edukacji Dariusz Piontkowski.