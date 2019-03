Strajk nauczycieli w kuratorium. "Liczymy, że koledzy z innych miast wezmą z nas przykład"

Wraz z koleżankami i kolegami domaga się on rozmów ze stroną rządową oraz spełnienia postulatów oświatowej "S". Wśród nich są m.in. wzrost wynagrodzeń od tego i następnego roku, a także wycofanie niekorzystnych dla nauczycieli przepisów związanych z tzw. wydłużoną ścieżką awansu zawodowego.

Strajk będą prowadzić do skutku, są przygotowani również na nocleg w kuratorium. Chcą, by do rozmów z protestującymi zasiadł przedstawiciel strony rządowej. W rozmowach mediować miałaby kurator Barbara Nowak.