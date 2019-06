Strajk nauczycieli wróci we wrześniu? Broniarz: Jestem zwolennikiem, decyzje zapadają

Do odwieszenia strajku konieczne jest kolejne referendum nauczycieli. Padła data 2 września, czyli pierwszego dnia nowego roku szkolnego, ale jak mówi w rozmowie z Radiem ZET szef ZNP Sławomir Broniarz, konkretny termin nie jest jeszcze przesądzony. - Jeżeli taka będzie wola ZNP to będzie wrzesień, czyli już po wakacjach. Rozmawiamy z nauczycielami i związkowcami. Referendum musi wynikać z decyzji ciała statutowego - powiedział Broniarz.

Zdaniem szefa ZNP wrzesień będzie odpowiednim momentem, by zapytać nauczycieli o ich podejście do odwieszenia strajku. ak podkreślił, jest zwolennikiem czynnego protestu, czyli zaprzestania pracy przez belfrów.

- Strajk jest jednym z istotnych elementów debaty w ZNP, różne jego formy są debatowane. Strajk włoski to próba pokazania, jak wiele zadań wykonują nauczyciele, o których nie wiedzą ani rodzice, ani nawet samorządy. A na nich zbudowana jest cała istota funkcjonowania edukacji. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli miałby być strajk, to polegający na całkowitym powstrzymaniu się od pracy - powiedział Sławomir Broniarz.

Sałwomir Broanirz był też dopytywany o nastroje wśród nauczycieli. Nie krył, że różnie bywa z entuzjastycznym podejściem co do powrotu do strajku. - Nauczyciele małych środowisk, często sponiewierani przez nauczycieli i władze samorządowe, inaczej do tego podchodzą. W dużych ośrodkach jest większa determinacja, większa gotowość. Tam też była większa niechęć do zawieszenia strajku - stwierdził szef ZNP.