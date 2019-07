Strajki w liniach lotniczych. Nie jest pewne, czy dolecisz na urlop

A to nie koniec problemów największego operatora tanich linii lotniczych w Europie, który w ubiegłym roku z trudem przetrwał serię strajków (zyski spadły wtedy o 40 proc.). Referenda zorganizowały też związki brytyjskich oraz irlandzkich pilotów Ryanaira. Związki działają w Ryanairze dopiero od 2017 roku i jak widać działają "prężnie".

Brytyjskie Stowarzyszenie Pilotów Lotniczych BALPA wyniki głosowania poda 7 sierpnia. Ewentualna akcja strajkowa w Ryanairze odbędzie się dwa tygodnie później - pisze Reuters. O co im chodzi? O emerytury, benefity macierzyńskie oraz przejrzystość siatki wynagrodzeń.

Ryanair argumentuje, że pilotom Boeingów płaci więcej niż jego konkurenci na rynku tanich linii lotniczych. Najwyraźniej jednak dla związków to za mało.

W ostatnich miesiącach linie Ryanair zapewniały, że w dużym stopniu rozwiązały spór o warunki pracy z pilotami i personelem pokładowym. Jak widać nie były to do końca precyzyjne informacje.

Nie tylko jednak Ryanair jest w sezonie letnim nagabywany przez związki zawodowe. To najlepsza część sezonu dla linii lotniczych, więc argumenty pracowników lepiej wtedy trafiają do zarządów. Te mają wtedy do wyboru, albo upadek prowadzonej przez nich firmy, albo ustępstwa dla pracowników.