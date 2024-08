Sukces miliardera z Polski. Facebook z zakazem nad Wisłą

Kolor 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Można mieć biliony ,można tymi środkami przekupywać urzędników ,ludzi wpływowych ,to jest bańka która w końcu rozszczelniła się i uchodzi powoli powietrze aż trend się powieli i ludzie stracą cierpliwość ,co już się dzieje.Dlatego ludzie tacibjak Bili Gates szukają alternatyw osiedlenia się poza dużymi skupiskami ludnosci ,dotyczyc to będzie każdego kto szkodzi na dużą skalę .