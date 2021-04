Szczepienia w firmach coraz bliżej. Znamy wstępny plan rządu

Bez ograniczeń wiekowych, bez ograniczeń dla konkretnych grup zawodowych i dla każdego - niezależnie od formy zatrudnienia. Tak ma wyglądać ogólnopolska akcja szczepienia przeciwko COVID-19 w polskich firmach. Według wstępnych planów rządu masowe szczepienia w zakładach pracy mają ruszyć na przełomie maja i czerwca.

Jak wynika z informacji money.pl, zanim do udziału w masowych szczepieniach będą zaproszone wszystkie firmy zatrudniające ponad 500 osób (to wymóg dla chętnych do zorganizowania u siebie akcji), rząd planuje przeprowadzić szybką akcję pilotażową. Wskazywany termin to dokładnie połowa maja.

Jak wynika z naszych informacji, może w niej wziąć udział do 8 podmiotów. Jeszcze w czwartek w kręgach rządowych można było usłyszeć o 6 podmiotach, które miałyby sprawdzić na własnej skórze, jak sprawnie przeprowadzić taką akcję. Miałby to być test, czy procedury szczepienia w takich warunkach się sprawdzają.

Ostatnie sygnały z kręgów rządowych mówią już o 8 takich podmiotach. I co warto podkreślić, wstępny plan zakłada, by nie były to wyłącznie spółki skarbu państwa. Najpierw miała być to formuła "3+3", czyli trzy podmioty państwowe, trzy podmioty prywatne. Najprawdopodobniej przy rozszerzeniu grupy testowej utrzymany zostanie podział po połowie - połowa miejsc testowych trafi do spółek skarbu państwa, połowa do firm prywatnych.

Jak mają wyglądać szczepienia? Chętna firma będzie musiała zorganizować personel szczepiący oraz miejsce do przeprowadzenia akcji. Najprawdopodobniej największe firmy będą w tym zakresie podpisywać umowy z firmami medycznymi, z którymi już współpracują (np. w zakresie abonamentów medycznych i benefitów).

Jak wynika z naszych informacji, wstępne plany zakładają, by do firm wędrowały szczepionki, które nie mają rygorystycznych norm przechowywania. Cały czas trwa proces tworzenia procedur: zgłaszania się firm w ogóle do akcji, zgłaszania pracowników oraz dostawy szczepień do miejsc pracy.

Krótki pilotaż programu nie powinien dziwić - dokładnie w ten sam sposób rząd uruchamia np. punkty drive-thru (czyli punkty, do których przyjeżdża się samochodem, a szczepienie odbywa się bez wychodzenia z auta). Pierwszy taki właśnie został uruchomiony w Mińsku Mazowieckim, a dopiero później kolejne pojawią się w nowych miejscowościach.

Akcja pilotażowa obejmuje również punkty szczepień powszechnych - tych ma być 16, czyli po jednym w każdym województwie. Wystartować mają już w najbliższy poniedziałek. To punkty, które będą w stanie podać kilkaset szczepionek w ciągu dnia (w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców próg wynosi 200 preparatów dziennie, w większych miejscowościach to nawet 500 preparatów w ciągu doby).

Jak wynika z ostatnich danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w całej Polsce wykonanych zostało już 8,4 mln szczepień (z 10 mln preparatów, które trafiły do Polski). Przy czym 6,2 mln osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę, a w pełni zaszczepione (dwiema dawkami) jest 2,2 mln Polaków.

