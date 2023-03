Szczepionki na COVID-19. Polska chce negocjować z Pfizerem. KE wydała decyzję w tej sprawie

Budżet na szczepionki nie jest z gumy

To zresztą kolejna próba renegocjacji umów przez Polskę ze szczepionkowymi dostawcami. Moderna, od której mieliśmy kupić jeszcze prawie 7 mln preparatów na koronawirusa, zgodziła się anulować 60 proc. zaplanowanych dostaw. To oznacza, że nie będziemy musieli odbierać ok. 4 mln dawek i płacić za nie 420 mln zł.